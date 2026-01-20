Ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Χ σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Ισπανία βιώνει από χθες μία τεράστια σιδηροδρομική τραγωδία, με 40 ήδη νεκρούς που δυστυχώς ενδέχεται να αυξηθούν καθώς υπάρχουν πολλοί βαριά τραυματισμένοι. Από την θλίψη μας για τους νεκρούς εκεί και από σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών εδώ δεν κάναμε ούτε… pic.twitter.com/YbZttrkb5Y Advertisement Advertisement January 20, 2026

«Η Ισπανία βιώνει από χθες μία τεράστια σιδηροδρομική τραγωδία, με 40 ήδη νεκρούς που δυστυχώς ενδέχεται να αυξηθούν καθώς υπάρχουν πολλοί βαριά τραυματισμένοι. Από την θλίψη μας για τους νεκρούς εκεί και από σεβασμό για τους συγγενείς των νεκρών των Τεμπών εδώ δεν κάναμε ούτε σχόλιο για την τοξικότητα που κυριάρχησε στην Ελλάδα μετά τα Τέμπη, τις κατηγορίες ότι για όλα φταίει η Κυβέρνηση, ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο κλπ. Δυστυχήματα και τραγωδίες δυστυχώς πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Μακάρι να ήταν αλλιώς η φύση της ζωής μας.

Αυτή η δική μας προσεκτική και σεβάσμια στάση όμως παραβιάστηκε συστηματικά εδώ μέσα με ανόητα σχόλια του τύπου «εκεί δεν υπήρξε πυρόσφαιρα» ενώ εκεί η σύγκρουση δεν ήταν μετωπική ή ότι «δεν υπήρχε μπάζωμα» ενώ η ζημιά στο δίκτυο εκεί λόγω της φύσης του δυστυχήματος (πλάγια σύγκρουση) ήταν μικρή κλπ

Όλα αυτά τα σχόλια είχαν ένα προφανές άγχος μήπως η Κοινή Γνώμη εδώ αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τελικά η Πολιτική εκμετάλλευση που ζήσαμε δεν έχει προηγούμενο.

Σήμερα όμως η @EFSYNTAKTON αυτό το έκανε επίσημη γραμμή της Αριστεράς και αυτό πάει πολύ. Αφήστε κύριοι ήσυχους τους νεκρούς και τις οικογένειες τους εκεί να πενθήσουν, αφήστε την τραγωδία εδώ και τους υπευθύνους να κριθούν από την Δικαιοσύνη στην Δίκη που σε λίγο επιτέλους ξεκινά. Σταματήστε όλη αυτή την χυδαιότητα πια όλα έχουν ένα όριο.

Στην Ισπανία έχουν Σοσιαλιστική Συγκυβέρνηση με την Άκρα Αριστερά άρα για τους εδώ Αριστερούς φυσικά εκεί η Κυβέρνηση δεν θα φταίει, όμως σκεφθείτε εάν στην Ελλάδα ένα τέτοιο φοβερό δυστύχημα είχε συμβεί, από μια γραμμή πρόσφατα κατασκευασμένη με 80.000.000€ κόστος που είχε τελικά ρωγμή, τί θα έλεγαν οι ίδιοι ακριβώς και τί θα ακούγαμε για τις ευθύνες του Μητσοτάκη, του Υπουργού, για την διαφθορά κλπ για να καταλάβετε επιτέλους τί θα πει Αριστερή Υποκρισία. Αιδώς Αργείοι!».

Την ανάρτηση του υπουργού, ωστόσο, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι στην Ισπανία «ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», έγραψε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

Advertisement

Ναι κύριε @AdonisGeorgiadi όμως όπως βλέπετε και παρακολουθείτε το τι γίνεται εκεί και το πώς το αντιμετωπίζουν ,

θα προσέξατε ότι δεν έχουν κουνήσει τίποτα ακόμα δεν κουβαλήσανε τίποτα ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 20, 2026

«Ναι κύριε @AdonisGeorgiadi

όμως όπως βλέπετε και παρακολουθείτε το τι γίνεται εκεί και το πώς το αντιμετωπίζουν ,

θα προσέξατε ότι δεν έχουν κουνήσει τίποτα ακόμα δεν κουβαλήσανε τίποτα ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες αλλά δεν τα πάνε δώδεκα χιλιόμετρα μακριά όπως εδώ , αποκλείσαν την περιοχή και μαζεύουν τα στοιχεία για να βρουν την αιτία του ατυχήματος.

Έγινε κάτι από αυτά στα ΤΕΜΠΗ ;

Φυσικά και όχι !!!

Εδώ ενόψει εθνικών εκλογών τα πετάξατε αρων αρων και τα μπαζώσατε για να μην φανεί η γύμνια του επιτελικού κράτους και γιατί η εικόνα σας χαλούσε το αφήγημα του κράτους της ανάπτυξης και της προόδου όπως αυτό το παρουσιάζετε στον Ελληνικό Λαό .

Advertisement

Βλέπετε δύο τρένα στην ίδια γραμμή εν έτη 2023 δεν ήταν και ότι καλύτερο για την εικόνα σας και για τις εκλογές που ερχόταν .

Οπότε δεν είναι καθόλου ωραίο να συγκρίνουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα ή εγκλήματα που γίνονται ανά τον κόσμο όχι μόνο εσείς αλλά και άλλοι που βλέπω να κάνουν το ίδιο και αναφέρουν άλλες ομοιότητες ή διαφορές .

Το καθένα έχει και τα χαρακτηριστικά του .

Συμφωνώ ότι πρέπει να σταματήσουμε να συγκρίνουμε και να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό ιδίως όταν ακόμα υπάρχουν αγνοούμενοι.

Γιατί βλέπετε και εδώ είχαμε μια αγνοούμενη , αλλά τρία χρόνια μετά ακόμα αγνοούμενη παραμένει για τους δικούς της

πολύ απλά γιατί την

ΜΠΑΖΩΣΑΤΕ !!! Μαζί με όλα τα στοιχεία .».

Advertisement