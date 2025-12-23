Καυστική απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, σχολιάζοντας την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την επίθεση που εξαπέλυσε στην Κυβέρνηση η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών και ανέφερε το όνομα του κ. Πλακιά. «Εδώ έχουμε ένα κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από τον νόμο στην Ελλάδα;» τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.

Ο Νίκος Πλακιάς στη δήλωση του υπουργού «ας τα βρει η Καρυστιανού με τον Πλακιά» απάντησε: «Άκουσα τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει σε μια συνέντευξη του, να τα βρούμε εγώ με την Μαρία Καρυστιανού αν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για το αν έχουμε κάποια κόντρα.

Σας πληροφορώ Υπουργέ ότι δεν έχω να χωρίσω τίποτα με την Μαρία και καμία κόντρα. Ίσα ίσα μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ότι μας χωρίζουν. Τώρα για το αν μπορούμε να τα βρούμε ακόμα περισσότερο θα σας έλεγα ότι δεν θα ήταν και ότι καλύτερο για εσάς. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν να ξαναγυρίσετε στο παλιό επάγγελμα σας αυτό του τηλεβιβλιοπώλη».

