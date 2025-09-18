Πλήθος κόσμου στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του μουσικού ο οποίος έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι, δολοφονημένος από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, παρευρίσκονται στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Σήμερα συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την σκοτεινή εκείνη ημέρα και όπως κάθε χρόνο οι γονείς, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του Παύλου, αλλά και απλός κόσμος, κατέθεσαν λουλούδια και στεφάνια στην μνήμη του.

Το 2020 η Δικαιοσύνη καταδίκασε τον ηγετικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Οι γονείς του Παύλου κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο, ενώ η μητέρα του Μάγδα Φύσσα αγκιάλιασε το μνημείο. «Ευχαριστούμε που είστε εδώ» αρκέστηκε να πει η Μάγδα Φύσσα στους δημοσιογράφους.

Η μητέρα του Παύλου, παραδοσιακά αγκαλιάζει το μνημείο και δίνει ένα φιλί στον γιο της που έχασε τόσο άδικα πριν από 12 χρόνια.

Παρών ήταν και ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.



«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του στη συγκέντρωση στο Κερατσίνι.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα συνεχίζει να αντηχεί μέσα μας. Όχι μόνο ως τραγούδι διαμαρτυρίας, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση ότι ο φασισμός δεν πέφτει από τον ουρανό, ριζώνει στη σιωπή, τρέφεται από τον φόβο και θεριεύει όταν εφησυχάζουμε», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης σε δήλωση του από το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία.



Οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Παύλου Φύσσα ολοκληρώνονται με πορεία από τον τόπο της δολοφονίας του έως το μπλόκο της Κοκκινιάς.

Άνοιξαν το βράδυ της Πέμπτης 18/9 οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”».

Οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» έκλεισαν στις 15:30 λόγω της αντιφασιστικής πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.



Να θυμίσουμε, ότι οι σταθμοί έκλεισαν στις 15:30, με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Αντίστοιχες πορείες και δράσεις έλαβαν χώρα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο, Καβάλα και αλλού.

Ολοκληρώθηκε ειρηνικά η αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημείο εκκίνησης και κατάληξης της πορείας ήταν η πλατεία Καμάρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του ιστορικού κέντρου αποκαταστάθηκε γύρω στις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι οι πορείες μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα φέτος διεξάγονται στη σκιά της πρόσφατης αποφυλάκισης του αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Διαμαρτυρία για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Συγκέντρωση μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Χανίων με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, εργαζομένων, επαγγελματικών σωματείων, Αριστερών οργανώσεων, μελών του ΚΚΕ και εκπροσώπων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Παράλληλα οι συμμετέχοντες διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου δηλώνοντας πως “αποφάσεις όπως η συγκεκριμένη ενισχύουν όλα όσα γεννούν το φασισμό, ενώ είναι φανερή πρόκληση στους νέους που παλεύουν για Δημοκρατία, ελευθερία σκέψης και διαλόγου”.

Όπως επισημάνθηκε στη διαμαρτυρία “12 χρόνια από την δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και λίγες ημέρες πριν την 12η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα βγαίνει μια απόφαση με τη δικαιολογία «λόγων υγείας». Όλοι οι φοιτητές ζητάμε να αναιρεθεί τώρα η απαράδεκτη αυτή απόφαση και να γυρίσει ο Μιχαλολιάκος στη φυλακή”.

Σύμφωνα με τους φοιτητές και μέλη του ΚΚΕ “στα Χανιά πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα περιστατικά φασιστικής δράσης, όπως η επίθεση που έγινε σε συνδικαλιστές φοιτητές, εκλεγμένους στο Δ.Σ. των Φοιτητικών Συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλη της ΚΝΕ, η επίθεση στο σχολείο των Βρυσών από ομάδα φασιστών απέναντι σε μετανάστες εργάτες, ή ακόμα και η προσπάθεια να κατέβει η σημαία της Παλαιστίνης στο πανηγύρι της Καντάνου”.

Παύλος Φύσσας: Συγκρούσεις και δακρυγόνα στην Πάτρα στην πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του

Στην Πάτρα, η πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα σημαδεύτηκε από συγκρούσεις και τη χρήση δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Φύσσα, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε ένταση και επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις.