Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Πέραμα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της μετά την ανατροπή φορτηγού.

Το φορτηγό στο οποίο φέρεται να επέβαινε η άτυχη γυναίκα μαζί με τον γιό της, φαίνεται πως εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα την ανατροπή του φορτηγού.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα απο Φ.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. συνέπεια τροχαίου στο δήμο Περάματος Πειραιώς. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. November 27, 2025

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Τζάνειο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.