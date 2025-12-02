Μια συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Κερατσίνι, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σχεδόν ταυτόχρονα, λίγα μόλις χρόνια μετά τον χαμό του μοναχογιού τους. Η ιστορία της οικογένειας είχε ήδη σημαδευτεί από βαθύ πένθος, όμως το τέλος των δύο ηλικιωμένων πρόσθεσε μια ακόμη δραματική σελίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το πρωί του περασμένου Σαββάτου ο εγγονός των ηλικιωμένων, όπως συνήθιζε να κάνει σχεδόν καθημερινά, τους επισκέφθηκε για να δει αν είναι καλά και να τους φέρει ό,τι χρειάζονταν. Όταν έφτασε στο σπίτι, όμως, ήρθε αντιμέτωπος με ένα θέαμα που δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει. Βγαίνοντας στο μπαλκόνι, αντίκρισε τον παππού και τη γιαγιά του ξαπλωμένους πλάι-πλάι, χωρίς τις αισθήσεις τους.

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και ήταν μια χαρά… Πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους, και οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση», περιέγραψε ο εγγονός συγκινημένος, προσπαθώντας να δώσει μια εικόνα της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν οι δύο ηλικιωμένοι.

Η τραγική ειρωνεία, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, είναι πως ο ίδιος ο εγγονός είχε βιώσει πριν από λίγα χρόνια την απόλυτη οδύνη, βλέποντας τον πατέρα του να αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στην αγκαλιά του. Το πένθος αυτό είχε καταβάλει και τους ηλικιωμένους γονείς του εκλιπόντος, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει ποτέ να ξεπεράσουν την απώλεια.

Μια γειτόνισσα, που γνώριζε το ζευγάρι επί χρόνια, περιέγραψε επίσης όσα αντίκρισε: «Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός. Βρήκε νεκρούς τον παππού και τη γιαγιά έξω στο μπαλκόνι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα, ενώ η γιαγιά μπρούμυτα, στραμμένη προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή».

Ο εγγονός, που κουβαλά ήδη το βάρος της προηγούμενης τραγωδίας, αφηγήθηκε το μοιραίο πρωινό με σπασμένη φωνή, εξηγώντας ότι οι γονείς του πατέρα του φαίνεται πως «λύγισαν» υπό το βάρος του πένθους και των δύσκολων συνθηκών που αντιμετώπιζαν το τελευταίο διάστημα. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το διπλό αυτό δράμα, που έφερε στο φως μια βαθιά πληγωμένη οικογένεια.