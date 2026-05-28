Τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.
Κατά πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου παρέσυρε τη νεαρή την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 14χρονη όσο και ο διανομέας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.