Τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

Κατά πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου παρέσυρε τη νεαρή την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 14χρονη όσο και ο διανομέας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.