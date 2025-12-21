Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας έχει τεθεί το τελευταίο διάστημα μια διαδεδομένη, αλλά πλήρως παράνομη πρακτική στους χώρους στάθμευσης supermarket και πολυκαταστημάτων, με τα πρόστιμα να είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά.

Το ζήτημα της στάθμευσης στα πολυκαταστήματα και τα supermarket θεωρείται από πολλούς μια «γκρίζα ζώνη», με την εσφαλμένη αντίληψη ότι, επειδή πρόκειται για ιδιωτικούς χώρους, οι δρόμοι και τα πάρκινγκ εντός αυτών μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν από τους οδηγούς.

Στην πράξη, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι χώροι αυτοί, παρότι δεν εντάσσονται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, διέπονται κανονικά από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν «ελεύθερη ζώνη» αυθαίρετης στάθμευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τροχαία έχει εντείνει τους ελέγχους, με βασικό στόχο την καταπολέμηση της κατάληψης θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από θερμικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική σε χώρους στάθμευσης των supermarket, η οποία όμως στερεί από τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων μια κρίσιμη υποδομή, ιδίως όταν η φόρτιση έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό των καθημερινών μετακινήσεών τους.

Η στοχευμένη αυτή δράση ευθυγραμμίζεται με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος επιδιώκει να βάλει τέλος στο φαινόμενο και να τιμωρήσει τους παράνομους «καταληψίες» των θέσεων φόρτισης.

Το τελευταίο διάστημα, αστυνομικοί της Τροχαίας πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους εντός χώρων πολυκαταστημάτων, όπως σας είχαμε ενημερώσει πρόσφατα με αφορμή φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η οποία απεικόνιζε όχημα χωρίς ηλεκτρική τεχνολογία να δέχεται κλήση, καθώς είχε σταθμεύσει μπροστά από σταθμό φόρτισης.

Όπως φαίνεται τώρα στην κεντρική φωτογραφία που συνοδεύει το τωρινό θέμα, η Τροχαία συνεχίζει τη δράση της εντός των χώρων πολυκαταστημάτων, καθώς καταγράφηκε νέο περιστατικό με όχημα εσωτερικής καύσης να είναι σταθμευμένο σε θέση φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η παράνομη αυτή ενέργεια υπέπεσε στην αντίληψη των αρχών, με το αρμόδιο όργανο της Τροχαίας να προχωρά στην έκδοση κλήσης προς τον οδηγό.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, η στάση και η στάθμευση σε θέσεις φόρτισης επιτρέπεται αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους. Η σχετική παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ, καθώς και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει μια διαδεδομένη παρανόηση σύμφωνα με την οποία ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν εφαρμόζεται σε χώρους στάθμευσης supermarket. Στην πραγματικότητα, τόσο το άρθρο 1 του ΚΟΚ όσο και το άρθρο 3 του ν. 5209/2025 ορίζουν ρητά ότι οι κανόνες κυκλοφορίας ισχύουν σε κάθε χώρο που χρησιμοποιείται για δημόσια κυκλοφορία, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερα πολυκαταστήματα αναγράφουν πλέον ρητά ότι στους χώρους στάθμευσής τους εφαρμόζεται ο ΚΟΚ, ενημερώνοντας τους οδηγούς για τις πιθανές συνέπειες των πράξεων τους.

Επισημαίνεται επίσης πως παρόλο που η Τροχαία έχει επικεντρώσει πρόσφατα την προσοχή της στην παράνομη στάση μπροστά σε θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι οδηγοί που επισκέπτονται πολυκαταστήματα οφείλουν να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και στις θέσεις ΑμεΑ. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές ποινές για στάση ή στάθμευση σε τέτοιους χώρους, με το πρόστιμο να ανέρχεται σε 150 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες, ενώ η παράβαση υποπίπτει και στον κανονισμό υποτροπών.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος σε 180 ημέρες. Για τρίτη παράβαση, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα έτος.