Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πίσω από κάθε υπόσχεση θεραπείας υπάρχει ένας άνθρωπος που αναζητά μια λύση. Και όταν ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή ασθένεια, με τον φόβο της επιδείνωσης ή με την αγωνία ότι οι διαθέσιμες επιλογές λιγοστεύουν, η ανάγκη για ελπίδα μπορεί να γίνει εξαιρετικά ισχυρή.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ, η κάμερα του Prime Time και η Κορίνα Γεωργίου ανοίγουν τον φάκελο «Εμπόριο Ελπίδας» και καταγράφουν τις μαρτυρίες εκείνων που έπεσαν θύματα επιτήδειων που παρουσιάστηκαν ως κορυφαίοι θεραπευτές με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος αλλά και όσων πείστηκαν από τις «φανταχτερές» λύσεις που τους προτάθηκαν ως αντίδοτο των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισαν. Πώς ένας άνθρωπος, σε μια στιγμή ευαλωτότητας, μπορεί να προστατευθεί από εκείνον που του υπόσχεται αυτό ακριβώς που περισσότερο έχει ανάγκη να ακούσει; Πώς η επιστήμη μπορεί να γίνει ανάχωμα σε εκείνους που με τις «πρωτοποριακές» θεραπείες τους θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο; Εν τέλει, ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να προσέξει ένας ασθενής όταν βρίσκεται σε απόγνωση και αναζητά τον θεραπευτή που του υπόσχεται την πολυπόθητη επιστροφή σε μία φυσιολογική ζωή; Οι ιστορίες των θυμάτων του καταδικασθέντος Νίκου Κοντοστάθη, γνωστού ως «Dr. Kontos» συγκλονίζουν. Η Ουρανία Μωραΐτη εξομολογείται στην κάμερα του Prime Time το βάρος που κουβαλά. Είναι η μητέρα της Γιαννούλας Μωραΐτη, που το 2017 έφυγε από τη ζωή όταν εμπιστεύτηκε τη ζωή της στον 48χρονο ψευτογιατρό. Θύμα του και η Κατερίνα Κουλούρη που όμως κατάφερε εγκαίρως να ξεφύγει από την καλοστημένη πλεκτάνη και τελικά να νικήσει τον θάνατο. Από την πλευρά της, η Καρολίνα Λαζάρου, που στα 20 της χρόνια επισκέφτηκε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, μιλά για τα όσα αλλοπρόσαλλα και αντιεπιστημονικά αντιμετώπισε εκεί ως ασθενής.

Advertisement

Advertisement

Η καθηγήτρια Βιολογίας και Αναγεννητικής Ιατρικής Μαρία Ρουμπελάκη, η αιματολόγος Ελισάβετ Γρουζή, ο πλαστικός χειρουργός Δημήτρης Δρακωτός, ο χειρουργός μαστού Στέργιος Δουβετζέμης, ο ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης και η καθηγήτρια Μεταφραστικής Μηχανικής Ιστών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins Τζένιφερ Ελισέεφ, επιχειρούν -μεταξύ άλλων- να δώσουν απάντηση σε ένα καίριο ερώτημα: Πού τελειώνει η γνώση και πού αρχίζει ο μύθος; Επιπλέον, θέτουν τα όρια μεταξύ της τεκμηριωμένης θεραπευτικής γνώσης, των υπό έρευνα πρακτικών αλλά και των απατηλών υποσχέσεων θεραπείας.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καλείται να διευκρινίσει ποιον ρόλο καλείται να διαδραματίσει η Πολιτεία και ο νόμος στην προστασία του ασθενούς.