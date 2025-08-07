Ανατρέπονται οι ισχυρισμοί του καπετάνιου του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα περί βλάβης στα πηδάλια, καθώς ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Υπενθυμίζεται πως ο καπετάνιος βρέθηκε την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια και δεν είδε την ξέρα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου, ενώ τέθηκε υπό κράτηση.

Νωρίς το απόγευμα ήταν να αρχίσει, εκτός απροόπτου, η προσπάθεια αποκόλλησης του πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης.

Θα γινόταν ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προέκυπτε κάποια αντένδειξη, θα άρχιζε η διαδικασία αποκόλλησης.

Είχαν αρχίσει ήδη οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.