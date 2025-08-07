Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο απομάκρυνσης του πλοίου που έχει προσαράξει στην ξέρα «Γλάρος» στα Στύρα.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του πλοίου υπάρχουν μέλη συγκεκριμένου συνεργείου το οποίο αναμένεται να αναλάβει την διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ», αφού φυσικά ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από την προσάραξη.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού. Όσον αφορά το ρήγμα, ειδικός δύτης κατέγραψε «κατά τόπους σκισίματα», δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μεγάλο συνεχές ρήγμα και η συνολική έκταση των «σκισιμάτων» είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε, το πλοίο είναι τύπου «double hull», δηλαδή διαθέτει διπλό κύτος, εσωτερικό και εξωτερικό, όχι όμως σε όλο του το μήκος. Για αυτό τον λόγο δεν έχει βυθιστεί από την εισροή υδάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το πλοίο.

Στο πλοίο παραμένουν τα μέλη του πληρώματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες. Υπενθυμίζεται πως το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Στύρα και μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ιδιωτικά σκάφη σε ασφαλή σημεία ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Χαλκίδος.

Στο μεταξύ, ο πλοίαρχος αναμένεται να προσαχθεί ξενά ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά το ατύχυμα δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του πλοίου από το σημείο προσάραξης.

Επίσης, αρκετοί από τους επιβάτες παραμένουν σε ξενοδοχεια της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά και εκείνοι με τη σειρά τους να πάρουν τα ΙΧ αυτοκίνητα και τις αποσκευές τους.

Ο 60χρονος πλοίαρχος την Τετάρτη βρέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του ανακριτή και υποστήριξε ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του πλοίου ενώ δήλωσε πως δεν ήξερα για την ξέρα στην οποία προσάραξε το πλοίο. Σημειώνεγεαι πως του ασκήθήκε ποιινική δίωξη για πρόκληση ναυαγίου ότι ενώ τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση και θα επναπροσαχθεί ενώπιον του Εισαγγελέα την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις και μετά την προσάραξη του πλοίου οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος

Για τις παραλήψεις αυτές, το Υπουργείο Ναυτιλίας ενημέρωσε τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

– Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

– Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

– Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.





Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει Αγγελος Σουλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Η προσάραξη στα Στύρα και οι καταγγελίες των επιβατών

Το φέρι μποτ εκτελούσε το δρομολόγια Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα, όταν για άγνωστη αιτία, περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά τον απόπλου του το απόγευμα της Τρίτης, προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος.

Σοκαρισμένοι οι 105 επιβάτες καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, ούτε οδηγίες από το πλήρωμα για τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν.



«Βάλαμε σκάλα να αποβιβάσουμε γερόντια και παιδιά, το πλήρωμα δεν υπήρχε πουθενά. Το πλήρωμα κρατούσε απλώς μία σκάλα για να ανέβουν οι άνθρωποι μέσα από τη σκάλα. Το πώς αποβιβαστήκαμε ο Θεός και η ψυχή του ξέρει» λέει ένας επιβάτης.

Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 20 λεπτά ώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος δεν είχε ενημερώσει ως όφειλε για το συμβάν.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες. 1 – 2 λεπτά μετά, κάποιοι πολίτες επικοινώνησαν με το Λιμενικό Σώμα και με το Κέντρο Επιχειρήσεων και είπαν ότι συμβαίνει αυτό. Επιχείρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής να βρει τον καπετάνιο. Δεν τον βρήκε. Περάσανε τουλάχιστον 10 – 12 λεπτά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του» είπε ο Στ. Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας, στο ΕΡΤNews Ενεργοποιήθηκαν όλα τα σκάφη και τα παραπλέοντα αλλά και τα υπάρχοντα στην περιοχή να σπεύσουν να προσφέρουν βοήθεια. Ο κ. Γκίκας τόνισε πως σε κάθε περίπτωση, παραμένει «ανεξήγητο ως γεγονός» και πρόσθεσε πως, «θα τα δείξει όλα αυτά η ανάκριση» ωστόσο εκτίμησε πως σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται πως πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους. «Η ξέρα είναι γνωστή και ξεχωρίζει από το νερό, έχει σήμανση, ένα κεφαλάρι» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Υπεύθυνη για το σχέδιο αποκόλλησης είναι η διαχειρίστρια εταιρεία – Υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις» δήλωσε ο Νικόλαος Σπανός, ναύαρχος ε.α. «Το πλήρωμα δεν ακολούθησε τίποτα από το πρωτόκολλο» σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews. Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση της διαδικασίας αποκόλλησης λέγοντας ότι «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».

