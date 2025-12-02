Περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει τον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο ίδιος επισήμανε πως ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, αλλά και στην εφαρμογή Gov.gr Wallet όπου κάθε πολίτης μπορεί να δει τον αριθμό του και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.

«Κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα στα προσωπικά του στοιχεία. Εφόσον είναι ενήλικας πρέπει να μπει στη σελίδα pa.gov.gr και να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων του και μετά αυτόματα θα του αποδοθεί ο προσωπικός αριθμός.», εξήγησε ο κ. Αναγνωστόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Επίσης υπογράμμισε ότι «είναι μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αλλοδαπών και θα γίνει στο μέλλον η διαδικασία αυτή όπου θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών».

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί προσωπικός αριθμός, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών. Επίσης, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον προσωπικό αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο προσωπικός αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα.

Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία των δεδομένων

Όπως διευκρινίζεται, ο Προσωπικός Αριθμός δεν επιτρέπει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων ούτε λειτουργεί ως «υπερκωδικός» για συλλογή πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένοι πολίτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.

Σημειώνεται ότι η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Τα κέρδη

Ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. ευρώ, μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης διαδικασιών έως και 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και 97% για τη δημόσια διοίκηση, αποφέρει η ψηφιοποίηση 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών με το Gov,gr, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ενώ παράλληλα το εγχείρημα περιορίζει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συναλλαγών.

Η μελέτη, η πρώτη που εφαρμόζει μια τόσο σύνθετη και ποιοτική μεθοδολογία αποτίμησης, επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο την ευκολία χρήσης και την ταχύτητα. Αποτελεί μοχλό οικονομικής αποδοτικότητας, διοικητικής απλούστευσης και βιωσιμότητας, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινή ζωή και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Όπως αναφέρει και ο ΣΕΠΕ, οι υπηρεσίες, που αξιολογήθηκαν, καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες του gov.gr και εξυπηρετούν περίπου 14 εκατομμύρια αιτήματα ετησίως. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν θεαματικές εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήμα.

Παράλληλα, η ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών συνεπάγεται: μείωση εκπομπών CO₂ κατά 33.000 τόνους, 62,5 εκατ. σελίδες χαρτιού λιγότερες και 19,1 εκατ. μετακινήσεις, που αποφεύγονται κάθε χρόνο.

Μεταβίβαση ακινήτου

Ανάμεσα στις είκοσι υπηρεσίες, τρεις ξεχωρίζουν για το υψηλότερο μοναδιαίο όφελος ανά εκτέλεση είναι οι: μεταβίβαση ακινήτου, αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε μεγάλα κοινά, είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε χρόνο και τεκμηρίωση και είχαν ιστορικά υψηλό διοικητικό κόστος.

Η ψηφιοποίησή τους, μειώνει δραματικά τον φόρτο τόσο για τους πολίτες, όσο και για τις υπηρεσίες. Η ποιοτική έρευνα της μελέτης καταγράφει εξαιρετικά υψηλή ικανοποίηση χρηστών με το 76% να δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του gov.gr. Όσον αφορά τις θετικές αξιολογήσεις πρώτες σε σειρά υπηρεσίες είναι: το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με 84%, η καταβολή εξόδων κηδείας με 81% και η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας με 81%.

Οι βασικοί λόγοι, που ενισχύουν αυτήν τη θετική εικόνα, περιλαμβάνουν την ευκολία χρήσης μέσω υπολογιστή (79%), την αποφυγή μετακινήσεων (77%) και τη συνολική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών (77%). Επιπλέον, το gov.gr αναδεικνύεται καθαρά ως το προτιμώμενο κανάλι εξυπηρέτησης με 65%, αφήνοντας πίσω τις επί μέρους ιστοσελίδες φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%).

