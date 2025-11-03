Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου μπορούν οι πολίτες να προβούν σε έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ), με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος, μετά την προσωρινή παράταση που δόθηκε.

Συγκεκριμένα, η έκδοση γίνεται επιλέγοντας τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Η παράταση δόθηκε ώστε οι πολίτες να έχουν τον μέγιστο δυνατό χρόνο για την επιλογή των δύο πρώτων ψηφίων του ΠΑ, όπως προβλέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, ώστε να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

Ο ΠΑ αποτελεί μια κομβική μεταρρύθμιση, η οποία συμβάλλει στον εντοπισμό και τη διόρθωση ασυμφωνιών στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, ασυμφωνίες τις οποίες αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα και τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Κατά την έκδοση του ΠΑ, προς διευκόλυνση των πολιτών: Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο εγγραφής τους, χρησιμοποιώντας έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία απόδοσης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myInfo στο gov.gr. Εκεί, ο πολίτης μπορεί:

-να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ του,

-να λάβει το τρίτο στοιχείο αυτόματα από το σύστημα (λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου),

-και να αποκτήσει έναν 12ψήφιο αριθμό, ο οποίος θα παραμένει μόνιμος και αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο ΠΑ δεν αλλάζει, ακόμη και αν ο πολίτης μεταβάλει το όνομά του, τη διεύθυνση ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Για την έκδοσή του απαιτείται είσοδος με κωδικούς Taxisnet και χρήση του κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

-σύνδεση στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet,

-επιβεβαίωση μέσω διπλής ταυτοποίησης (OTP),

-έλεγχο των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα μητρώα,

-δυνατότητα υποβολής αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση λαθών,

-αυτόματο συγχρονισμό και τελική απόδοση του αριθμού.

Διορθώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ή στα ΚΕΠ, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες ή προξενικές αρχές για τους πολίτες του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ακρίβεια των μητρώων και αποφεύγονται διπλές ή εσφαλμένες καταχωρήσεις.

Για ειδικές κατηγορίες πολιτών ισχύουν ξεχωριστές διαδικασίες:

-Τα ανήλικα τέκνα λαμβάνουν τον αριθμό μέσω γονέα ή κηδεμόνα,

-Πολίτες χωρίς κωδικούς Taxisnet ή χωρίς κινητό τηλέφωνο μπορούν να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή προξενείο, ενώ το ίδιο ισχύει και για δικαστικούς συμπαραστάτες.

Από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει Προσωπικός Αριθμός για την έκδοση νέας ταυτότητας. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί αίτηση, αλλά η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί για λόγους ανεξάρτητους από τον πολίτη, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Με την εφαρμογή του ΠΑ, η κυβέρνηση στοχεύει στη διευκόλυνση των συναλλαγών, την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Νέες ταυτότητες

Για την πορεία εφαρμογής του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που επιφέρει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε πρόσφατα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως ανέφερε, περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εκδώσει ΠΑ, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν ενιαίο αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε επίσης ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας του ’60, δεν θα επιτρέπουν ταξίδια εντός Ε.Ε. από το καλοκαίρι του 2026, λόγω μειωμένης ασφάλειας. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.