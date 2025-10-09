Οποιος δεν διαθέτει νέα στυνομική ταυτότητα δεν θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το καλοκαίρι του 2026.

Όπως έχει διευκρινίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας.

Προσωπικός Αριθμός αντί για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει και ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α), ο οποίος θα αποτελεί το βασικό μέσο ταυτοποίησης του πολίτη σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η προθεσμία για την έκδοσή του λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές συναλλαγές, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία είναι ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet ή εναλλακτικά σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

-Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet

-Επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία

-Επιλέγει «Έκδοση Π.Α.»

-Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα

Ο Π.Α. αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 9 είναι αριθμοί. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τα 9 ψηφία του ΑΦΜ, ενώ το τρίτο ψηφίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit)

Απαραίτητη η έκδοση

Η μη έκδοση του Π.Α. μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και αποκλεισμούς από βασικές υπηρεσίες όπως:

-Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

-Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

-Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο

Υποχρεωτικός και για τα παιδιά

Με βάση τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, άρα και για τα παιδιά.

Για τα ανήλικα παιδιά, η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους και χρειάζεται να υπάρχει ΑΦΜ του παιδιού.

Προκειμένου να εκδώσετε Προσωπικό Αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος, απαιτείται να έχετε επιβεβαιώσει τα δικά σας στοιχεία μέσω της εφαρμογής myInfo, να επαληθεύεται η σχέση σας με το προστατευόμενο μέλος και το προστατευόμενο μέλος να διαθέτει ΑΦΜ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού ανηλίκου με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ ή σε έμμισθη Προξενική Αρχή, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν δεν μπορείτε να εκδώσετε προσωπικό αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας, ότι ανήκετε στην ίδια ή συσχετιζόμενη δημοτολογική μερίδα με το προστατευόμενο μέλος και ότι το ανήλικο προστατευόμενο μέλος διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

