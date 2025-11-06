Έληξε την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, η προθεσμία για όσους ήθελαν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό. Μάλιστα όσοι άφησαν για την τελευταία στιγμή την έκδοσή του προσπαθούσαν χθες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και έβλεπαν μήνυμα το οποίο έγραφε «Δεν εντοπίστηκε εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Πολιτών ή στο Φορολογικό Μητρώο».

Όποιος τελικά δεν εξέδωσε μόνος του τον Προσωπικό Αριθμό, το «ψηφιακό κλειδί» που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, τότε το σύστημα θα του αποδώσει έναν, επιλέγοντας τυχαία τα δύο πρώτα ψηφία, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και επιλέγεται αυτόματα και για όσους έβγαλαν μόνοι τους τον Αριθμό.

Ο Προσωπικός Αριθμός, που είναι μοναδικός και αμετάβλητος, είναι απαραίτητος προκειμένου να εκδοθεί η νέα ταυτότητα. Ακόμα και στην περίπτωση που αλλάξουμε ταυτότητα ο Προσωπικός Αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος.

Ειδικές διαδικασίες για τον Προσωπικό Αριθμό

Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πολιτών που για να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό πρέπει να προβούν σε ειδικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα:

-Ανήλικα τέκνα: μέσω του γονέα/κηδεμόνα (myInfo ή ΚΕΠ),

-Πολίτες χωρίς taxisnet ή κινητό: με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ (για εσωτερικό) ή Προξενική Αρχή (για εξωτερικό),

-Δικαστικοί συμπαραστάτες: παρουσία και ταυτοποίηση με δικαστική πράξη.