Στα βουνά τα πρώτα χιόνια έπεσαν και βρήκαν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τους στα μεγάλα υψόμετρα. Λόγω της ευλογιάς, δεν πήραν ακόμη το πράσινο φως για να κατέβουν στα «χειμαδιά» με αποτέλεσμα να τους βρει… ο χειμώνας στα θερινά κονάκια.



«Συνήθως φεύγαμε για τα βοσκοτόπια της Θεσσαλίας τέτοια εποχή… Ξεκινούσαμε με τα πόδια και σε δέκα δεκαπέντε μέρες φτάναμε» τόνισε μιλώντας στο epiruspost.gr ο κτηνοτρόφος Βασίλης Ανθούλης, ο οποίος βρίσκεται στα ορεινά της Σαμαρίνας.





Φέτος ακόμη βρίσκεται στο βουνό και το πιθανότερο είναι ότι τα ζώα θα μπουν σε φορτηγά για την μετακίνηση. «Ξημερώσαμε με χιόνι και τώρα, μεσημέρι σχεδόν η θερμοκρασία είναι στους τρεις βαθμούς υπό το μηδέν» σημείωσε εκφράζοντας την αγωνία του για τις δυσκολίες που προκαλούν στο βουνό οι καιρικές συνθήκες της εποχής.

