Τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε οικισμό του Ίασμου, στη Ροδόπη. Ενας 82χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 29/10 μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον 51χρονο γιο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία και πληροφορίες τοπικών μέσων, ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Το θύμα είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι τα οποία προέκυψαν από χτυπήματα του γιου του, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπαστούνι ως όργανο επίθεσης.

Η νεκροψία‑νεκροτομή έδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή, παρά τα τραύματα στο κεφάλι. Κατόπιν τούτου, ο 51χρονος κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, όχι για ανθρωποκτονία.

Στο μεταξύ, το κλίμα στην τοπική κοινωνία του Ίασμου χαρακτηρίζεται από αναστάτωση και πανικό λόγω του συμβάντος.