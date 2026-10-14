Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ στη Ρόδο εμφανίστηκε εντυπωσιακός υδροστρόβιλος.

Ο δήμαρχος Ρόδου ζήτησε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των καταστροφικών συνεπειών της κακοκαιρίας και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του έναν εικοσιπεντάχρονο άνδρα, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε στη θάλασσα στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα ενώ στην Ρόδο , ένας τεράστιος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν το φαινόμενο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική στήλη που σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Να κηρυχθεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης

Την κήρυξη της Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες της “δημοκρατικής” ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, σε επικοινωνία του με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το νησί.

Advertisement

Advertisement

Ο δήμαρχος έθεσε το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο και αναμένεται η σχετική απόφαση καθώς έγινε δεκτό λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Πριν από λίγο με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας. Τα φαινόμενα που πλήττουν το νησί μας είναι έντονα και δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό.

Βλέπουμε οχήματα να κινούνται σε δρόμους που έχουν κλείσει, να επιχειρούν να διασχίσουν ρέματα και σημεία με ισχυρή ροή νερού, παρά τις οδηγίες που έχουμε ήδη δώσει.

Ζητώ από όλους:

Να αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

Advertisement

Να μην επιχειρήσετε να περάσετε με όχημα ή πεζοί από δρόμους με νερά ή από κλειστά σημεία.

Να απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και χαμηλά σημεία.

Να ακολουθείτε αποκλειστικά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.

Advertisement

Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Για έκτακτες ανάγκες, καλέστε στο 112

Υπενθυμίζεται πως ένας νεαρός, ηλικίας 25 ετών από τις Σέρρες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη του Λιμενικού Σώματος από όχημα στο οποίο επέβαινε και παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Advertisement