Μικρό δελφίνι κοντά στη Ρόδο μπλέχτηκε σε πετονιές - Το βοήθησε καπετάνιος αλιευτικού - Πηγή: Facebook

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Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αλιμιάς, κοντά στη Ρόδο, όταν ένας καπετάνιος από τη Βέροια έσωσε ένα μικρό δελφίνι που είχε παγιδευτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, αδυνατώντας να κολυμπήσει ελεύθερα.

Πρωταγωνιστής της ξεχωριστής αυτής ιστορίας ήταν ο Άρης Μαρτάκης, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει δυσάρεστη κατάληξη για το θαλάσσιο θηλαστικό.

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Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με το σκάφος του, όταν ο ίδιος και η παρέα του παρατήρησαν δύο μικρά δελφίνια να κινούνται επίμονα στο ίδιο σημείο της θάλασσας. Η ασυνήθιστη συμπεριφορά τους κίνησε την προσοχή τους, καθώς έμοιαζαν να προσπαθούν με κάποιον τρόπο να τους ειδοποιήσουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Πλησιάζοντας προσεκτικά, διαπίστωσαν ότι το ένα από τα δύο δελφίνια είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να κινηθεί κανονικά.

Η συγκινητική στιγμή που ο καπετάνιος απελευθέρωσε το δελφίνι

Παρά την ανησυχία για την αντίδραση του φοβισμένου ζώου, ο Άρης Μαρτάκης δεν δίστασε να παρέμβει, επιχειρώντας να το απελευθερώσει από τα επικίνδυνα αλιευτικά εργαλεία.

Με ψυχραιμία και προσεκτικές κινήσεις, πλησίασε το μικρό δελφίνι και κατάφερε να κόψει τις πετονιές που το κρατούσαν παγιδευμένο. Έτσι, το θαλάσσιο θηλαστικό απαλλάχθηκε από τα δεσμά που περιόριζαν την κίνησή του και απέκτησε ξανά τη δυνατότητα να κολυμπήσει ελεύθερα.

Το περιστατικό στην Αλιμιά της Ρόδου αποτελεί μια υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια ζώα από εγκαταλελειμμένα ή χαμένα αλιευτικά εργαλεία, αλλά και της σημασίας της ανθρώπινης παρέμβασης όταν αυτή γίνεται με προσοχή και υπευθυνότητα.

Μια απλή πράξη ανθρωπιάς στη θάλασσα ήταν αρκετή για να δώσει σε ένα μικρό δελφίνι την ευκαιρία να συνεχίσει ελεύθερο το ταξίδι του.