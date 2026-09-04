Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βίντεο που καταγράφηκε στη Θέουτα της Ισπανίας δείχνει μετανάστες να βγάζουν βίαια ένα μικρό ρινοδέλφινο από τη θάλασσα και να το θανατώνουν.

Οι δράστες περιέφεραν το νεκρό θηλαστικό ως τρόπαιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία την ώρα του περιστατικού.

Η περιβαλλοντική οργάνωση DAUBMA προσέφυγε στην Πολιτοφυλακή και την Εισαγγελία Περιβάλλοντος, ζητώντας την ταυτοποίηση των υπευθύνων για την κακοποίηση προστατευόμενου είδους.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν οι εμπλεκόμενοι κατανάλωσαν το ζώο ή αν το απέρριψαν στη θάλασσα μετά τη θανάτωσή του.

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Oργή και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που προέρχεται από τη Θέουτα της Ισπανίας και καταγράφει τη θανάτωση ενός μικρού ρινοδέλφινου στην παραλία El Trampolín. Στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε μετανάστες να εγκλωβίζουν το μικρό δελφίνι, να το βγάζουν βίαια από τη θάλασσα, ενώ ένας άνδρας το χτυπάει θανάσιμα στο κεφάλι με ξύλο. Ο μετανάστης που κρατούσε το θηλαστικό που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή φάνηκε να υπερηφανεύεται για την πράξη του και να χαμογελάει.

Εξοργισμένοι πολίτες πλησίασαν στο σημείο όπου οι μετανάστες έχουν περικυκλώσει το μικροσκοπικό δελφίνι ενώ ένας από αυτούς φαίνεται να τους προειδοποιεί ότι ήταν παράνομο να το αγγίξουν και να το «φάνε», όπως αναφέρει η Daily Mail.

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«Όχι, όχι, όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, ούρλιαζε ο άνδρας, ενώ δύο από τους άνδρες σήκωναν το ζώο πάνω από τα κεφάλια τους, παρακινούμενοι από άλλους που ζητωκραύγαζαν και γελούσαν πίσω τους.

Άλλα πλάνα, τα οποία επικαλείται τόσο η El Faro de Ceuta όσο και η Sun δείχνουν μια άλλη ομάδα μεταναστών να έχουν κυκλώσει το δελφίνι ενώ ένας από αυτούς το σηκώνει πάνω από το κεφάλι του και το περιφέρει ως τρόπαιο.

Οι μετανάστες του έκαναν σήμα ότι το δελφίνι ήταν νεκρό, με έναν από αυτούς να κάνει μια χειρονομία κοψίματος του λαιμού με το χέρι του, αν και ένα άτομο από την ομάδα φάνηκε να προσπαθεί να το επιστρέψει στο νερό, παρά την κατάστασή του.

Μια ομάδα νεαρών μεταναστών καταγράφηκε αργότερα σε βίντεο να μεταφέρει το ζώο πίσω από τα μπλόκα του κυματοθραύστη στην παραλία, η οποία είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο καταυλισμό μετά τη μαζική έφοδο στον ισπανικό θύλακα στα τέλη Ιουλίου. Δεν γνωρίζουμε τι απέγινε το δελφίνι, εάν το έφαγαν ή το έριξαν στη θάλασσα.

Primero fue un cisne, ahora una cría de delfín.

El grupo de inmigrantes la encontró nadando muy cerca de la orilla y aprovecharon para sacarla del agua golpeándola en la cabeza hasta morir.!!!

Estos animales no tienen respeto por absolutamente nada!!.

Les damos de comer, los… pic.twitter.com/DNNXTAICqL — TORQUES (@xaquindashervas) September 3, 2026

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες με την περιβαλλοντική οργάνωση DAUBMA (Σύλλογος για την Προστασία του Αστικού Πρασίνου, της Βιοποικιλότητας και του Περιβάλλοντος) να προσφεύγει ήδη στην Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και την Εισαγγελία Περιβάλλοντος.

Η DAUBMA ζητά την άμεση ταυτοποίηση των δραστών, τονίζοντας πως πρόκειται για κακουργηματική κακοποίηση προστατευόμενου είδους.

Αν και οι περισσότεροι από τους μετανάστες που κολύμπησαν προς τη Σέουτα επέστρεψαν στην πατρίδα τους λίγο αργότερα, χιλιάδες παρέμειναν και πολλοί κοιμούνται στο δρόμο, καθώς δεν υπάρχει χώρος για αυτούς στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας.