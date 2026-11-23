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Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11/2026) στη Ρόδο, όταν ένα νήπιο παρέμεινε μέσα σε σχολικό λεωφορείο, καθώς δεν αποβιβάστηκε κατά την άφιξή του στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός συνέχισε τη διαδρομή του και στη συνέχεια στάθμευσε το όχημα σε διαφορετικό σημείο του νησιού, χωρίς να αντιληφθεί ότι το παιδί βρισκόταν ακόμη στο εσωτερικό του.

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Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και έγινε αντιληπτό από περαστικό, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μαθητή της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση, με την αστυνομία και τους γονείς του παιδιού να ενημερώνονται για το περιστατικό. Οι τελευταίοι έσπευσαν και παρέλαβαν το νήπιο.

Σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση. Αμφότεροι συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν εισαγγελικής εντολής.