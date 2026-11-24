Ρόδος: Ξέχασαν νήπιο μέσα σε σχολικό λεωφορείο – Βγήκε μόνο του και βρέθηκε από περαστικό

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Σε παιδοψυχολόγο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το 3,5 ετών παιδί που ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νηπιαγωγείο, με αποτέλεσμα να βιώσει στιγμές έντονης αγωνίας.

Το παιδί εξακολουθεί να είναι φοβισμένο μετά το περιστατικό, ενώ οι γονείς του έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μηνύσεις και ζητώντας την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας.

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Συγκλονίζουν οι γονείς του παιδιού

Η μητέρα του νηπίου, Δέσποινα Παπασάββα, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, εξέφρασε την οργή της για όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως η συγγνώμη από την πλευρά του σχολείου δεν αρκεί για να αποκαταστήσει την αγωνία που πέρασε η οικογένεια.

«Τι να μου κάνει η συγγνώμη του σχολείου; Το παιδί μου κινδύνευσε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι θα επιδιώξει να αποδοθούν ευθύνες για την υπόθεση. Η μητέρα της μικρής, Δέσποινα Παπασάββα, μίλησε και για τις δύσκολες ώρες που έζησε η οικογένεια, εκφράζοντας την αγωνία της για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η κόρη της βρισκόταν μόνη της, χωρίς επίβλεψη, σε απομονωμένο σημείο.

«Ήταν τρεις ώρες μόνο του στο… πουθενά, κοντά σε κεντρικούς δρόμους, από την πάνω μεριά ήταν ένα βουνό. Δεν ξέρω αν κάποιος το επέστρεψε κοντά στο σχολικό. Πώς βρέθηκαν οι λάσπες; Τι έγινε στις 3 ώρες που ήταν το παιδί μου μόνο του; Διανοείστε τι έχουν κάνει; Τι θα περάσει η οικογένειά μου, αυτό το παιδί, στους ψυχολόγους; Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξέρω πού πήγε το παιδί, πού κυκλοφόρησε. Το βρήκε ο περαστικός, για καλή του τύχη», ανέφερε.

Παράλληλα, η ίδια περιέγραψε πώς η κόρη της αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της με το σχολικό λεωφορείο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κάτι που συμβαίνει συχνά στις διαδρομές των παιδιών. Ωστόσο, κατά την αποβίβαση των υπόλοιπων μαθητών, η μικρή δεν έγινε αντιληπτή και παρέμεινε μέσα στο όχημα.

«Κατέβασαν τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί μου κοιμήθηκε μέσα στο όχημα. Συμβαίνει αυτό στις διαδρομές, τα παιδιά μας να κοιμούνται. Δεν το κατέβασαν το παιδί μου (…) Ξύπνησε και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς. Φαντάζεστε τον τρόμο του;», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο Star, ο Στάθης Ραφτόπουλος εξήγησε πώς το παιδί κατέληξε να παραμείνει μόνο του μέσα στο σχολικό λεωφορείο, περιγράφοντας τις συνθήκες του περιστατικού.

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«Ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε και να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη. Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα, η μικρή κοιμόταν μέσα στο λεωφορείο και, όταν ξύπνησε, συνειδητοποίησε ότι είχε μείνει μόνη της. Τότε, κατάφερε να λύσει τη ζώνη ασφαλείας της, να σηκωθεί από τη θέση της και να βγει από το όχημα.

«Οπότε εκεί ήταν το παιδί, μέσα στο σχολικό, και κοιμόταν. Όταν το παιδί ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο του. Έβγαλε τη ζώνη του, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και βγήκε έξω», περιέγραψε ο πατέρας.

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Τη μικρή εντόπισε ένας περαστικός, ο οποίος παρατήρησε ότι η πόρτα του σχολικού λεωφορείου ήταν ανοιχτή. Όταν πλησίασε, είδε το παιδί να κλαίει δίπλα στο όχημα και φρόντισε να το μεταφέρει σε ένα κοντινό νηπιαγωγείο.

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας, η πρώτη ενημέρωση για το περιστατικό ήρθε από τη συνοδό του σχολικού, η οποία επικοινώνησε μαζί του εμφανώς αναστατωμένη.

«Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω», είπε χαρακτηριστικά.

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Πώς συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, στη Ρόδο. Κατά τη διαδρομή προς το νηπιαγωγείο, το 3,5 ετών παιδί αποκοιμήθηκε στη θέση του και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έγινε αντιληπτό από τον οδηγό και τη συνοδό κατά την αποβίβαση των υπόλοιπων μαθητών.

Το σχολικό λεωφορείο αποχώρησε και στη συνέχεια στάθμευσε σε διαφορετικό σημείο της πόλης. Όταν το παιδί ξύπνησε και αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν μόνο του μέσα στο κλειστό όχημα, κατάφερε να βγει και περιπλανήθηκε σε κατάσταση αναστάτωσης στην περιοχή Ρόδου – Καλλιθέας.

Το νήπιο εντοπίστηκε από περαστικό, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο. Από εκεί ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και οι γονείς του, οι οποίοι έσπευσαν να το παραλάβουν.

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Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

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Η οικογένεια, από την πλευρά της, έχει καταθέσει μηνύσεις και ζητά από το υπουργείο Παιδείας να παρέμβει, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr

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