Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μια 28χρονη influencer από τη Ρόδο, στην κατοχή της οποίας οι αρχές εντόπισαν ποσότητα ροζ κοκαΐνης. Σύμφωνα με την απόφαση, της απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.

Η νεαρή γυναίκα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» μέσα από τα κρατητήρια, δήλωσε: «Ό,τι έχω να πω θα το πω στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η προσωπικότητά μου δεν αντικατοπτρίζεται σε όσα προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα».

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής της, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

9,27 γραμμάρια κοκαΐνης σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες

τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές

100 ευρώ σε μετρητά

την άδεια οδήγησής της

Στον ανακριτή η 28χρονη υπέβαλε αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών. Παρουσίασε στοιχεία για τη ζωή της, τις σπουδές και την επαγγελματική της δραστηριότητα, ενώ αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και επεισόδια κατάθλιψης. Όπως ανέφερε, κατέφυγε περιστασιακά στη χρήση κοκαΐνης όταν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα δεν την βοήθησαν.

Τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της επανέλαβαν ότι η ποσότητα που βρέθηκε προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση.