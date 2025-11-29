Το πρώτο της ταξίδι εκτός Ελλάδας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της στην Ελλάδα πραγματοποιεί η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφοϊλ, καθώς βρίσκεται στη Ρώμη.

Σε εκδήλωση προς τιμήν της Μαρίας Κάλλας και του Gianni Versace που έχει προγραμματιστεί το βράδυ του Σαββάτου στο Palazzo Kolonna στη Ρώμη θα δώσει το παρόν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ ταξίδεψε την Παρασκευή στην Ιταλική πρωτεύουσα συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν Βιλένσι.

Την εκδήλωση διοργανώνει η εικαστικός Ιωάννα Ευθυμίου, Πρόεδρος του «Maria Callas Monaco gala & Awards».