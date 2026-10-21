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Περιέγραψε τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, τονίζοντας πως η απώλειά της προκάλεσε στην οικογένεια ένα αίσθημα ανακούφισης για το τέλος της ταλαιπωρίας της.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αγάπη του για τον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, χαρακτηρίζοντάς τον ως πηγή ευτυχίας και εκφράζοντας την επιθυμία του για την ξεκούρασή του.

Αναφερόμενος στην πολιτική του πορεία, δήλωσε ότι δεν επιδιώκει πολυτελή ζωή και πιστεύει πως οι υψηλές απολαβές των ευρωβουλευτών επιβάλλουν την εντατική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

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Για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου, η οποία έπασχε από Αλτσχάιμερ και έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιανουαρίου 2026, μίλησε ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ παραχώρησε σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά του, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση και στον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η συνέντευξη δόθηκε στην εκπομπή «Happy Day», με την κάμερα και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή να συναντούν τον Σάκη Αρναούτογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.

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Η μάχη της μητέρας του με το Αλτσχάιμερ

Ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για την επιδείνωση της υγείας της μητέρας του, αποκαλύπτοντας ότι η ασθένεια την είχε καταβάλει σε τέτοιο βαθμό ώστε, πριν από τον θάνατό της, να ζυγίζει μόλις 24 κιλά.

«Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι η υγεία της μητέρας μας δεν έχει επιστροφή. Παιδεύτηκε αρκετά, οπότε αυτό μας τάραξε. Ήταν μια γυναίκα πολύ περήφανη και δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι. Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ και έφτασε 24 κιλά. Είναι σοκαριστικό γιατί δεν μπορείς να την γνωρίσεις. Αλλάζει η όψη της μέσα σε μια εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μετά τον θάνατό της ένιωσε και ανακούφιση, καθώς δεν ήθελε να συνεχίζεται η ταλαιπωρία της.

«Όταν έφυγε υπήρχε μια ανακούφιση για εκείνη. Δεν θες ο άνθρωπός σου να παιδεύεται», είπε.

«Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας με αγάπη για τη σχέση τους και εκφράζοντας την επιθυμία του να ξεκουράζεται περισσότερο, καθώς εργάζεται πολύ.

«Ο Γρηγόρης δουλεύει πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα λίγο να ξεκουραστεί. Μου λείπει, μου λέει ότι του λείπω», σημείωσε.

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα παιδικά τους χρόνια και στις θυσίες των γονιών τους, οι οποίοι, όπως είπε, εργάζονταν σκληρά για να μη στερηθούν τίποτα τα παιδιά τους.

Ο Σάκης Αρναούτογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Γρηγόρης στη Γερμανία και, έπειτα από κάποια χρόνια, ήρθε και έζησε στο χωριό.

«Ο Γρηγόρης για εμένα είναι το χάπι της ευτυχίας. Όποιος τον έχει δίπλα του είναι τυχερός», δήλωσε με τρυφερότητα.

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Η πολιτική και η καθημερινότητα ως ευρωβουλευτής

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε και για την ενασχόλησή του με την πολιτική, αποκαλύπτοντας ότι δεν είχε σκεφτεί αρχικά να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

«Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να ασχοληθώ με την πολιτική. Οι ευρωβουλευτές πληρωνόμαστε πολύ καλά, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν άλλαξε σημαντικά τις καταναλωτικές του συνήθειες. Όπως είπε, δεν τον ενδιαφέρουν τα ακριβά ρούχα ή οι πολυτελείς αγορές, ενώ τα εβδομαδιαία έξοδά του κυμαίνονται συνήθως στα 40 με 50 ευρώ.

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Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι την περίοδο που εργαζόταν στην ΕΡΤ έπαιρνε φαγητό από το σπίτι, καθώς η σύζυγός του τού ετοίμαζε ταπεράκι, ενώ δεν έπινε καφέ και τα έξοδά του δεν ξεπερνούσαν τα 20 ευρώ.

«Το χρήμα δεν μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο, μπορεί να σε κάνει λιγότερο δυστυχισμένο», κατέληξε.

Η εξομολόγησή του έφερε στο προσκήνιο τόσο τη δύσκολη απώλεια της μητέρας του όσο και τη στενή σχέση που διατηρεί με τον αδελφό του, Γρηγόρη.

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