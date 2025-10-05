Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο έγινε η κηδεία της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, που βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο από βρετανικό νοσοκομείο.

Η κηδεία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λoνδίνο.Η οικογένεια κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Η 30χρονη έφτασε στα επείγοντα με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, ρίγη, και πρησμένο χέρι από τσίμπημα εντόμου. Μετά από εξετάσεις που εντόπισαν τοξική επίδραση δηλητηρίου και παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός της ήταν σε ανοσοκαταστολή, από το νοσοκομείο τής είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της. Ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί τι έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την άτυχη 30χρονη.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να ταφεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.