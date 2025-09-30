Σοκ και θλίψη επικρατεί στην ελληνική εφοπλιστική οικογένεια Λαιμού μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο πολυτελές αρχοντικό της στο Κένσινγκτον του Λονδίνου, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η νεαρή κληρονόμος είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού, καθώς και με τη σπάνια και σοβαρή νόσο HLH το 2023 — και είχε καταφέρει να επιβιώσει και από τις δύο δοκιμασίες. Ωστόσο, έχασε τη ζωή της λίγες μόλις ώρες αφότου πήρε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).

Το πόρισμα των ιατροδικαστών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, που ήρθε στη δημοσιότητα έπειτα από καθυστέρηση δύο εβδομάδων, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και δόθηκαν επίσημες απαντήσεις για την αιτία θανάτου.

Όπως προκύπτει, ο θάνατος της Μαρίσσας οφείλεται σε σήψη, η οποία προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου. Η κατάσταση της υγείας της, επιβαρυμένη λόγω της προηγούμενης χημειοθεραπείας και της νόσου HLH, την καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτη, με αποτέλεσμα η λοίμωξη να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.

«Η σήψη μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα και να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα», δηλώνει συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, εμφανώς συντετριμμένο.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε μεταδώσει προ ημερών και το Mega, η αιτία θανάτου είχε αποδοθεί σε τσίμπημα εντόμου.

Ερωτήματα και οργή από την οικογένεια

Η οικογένεια Λαιμού εκφράζει την οργή της και ζητά εξηγήσεις για το πώς δόθηκε εξιτήριο στην 30χρονη, παρά τα ανησυχητικά συμπτώματα που είχε αναφέρει στους γιατρούς — μεταξύ των οποίων ζάλη, φαγούρα και υψηλός πυρετός.

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας στο βρετανικό μέσο.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν» επέμεινε ο ίδιος συγγενής.

Η Μαρίσσα είχε απευθυνθεί αρχικά στην ιδιωτική ογκολογική κλινική Leaders in Oncology Care, όπου οι γιατροί ανησύχησαν σε τέτοιο βαθμό ώστε κάλεσαν ασθενοφόρο, με σκοπό τη μεταφορά της στο UCLH. Παρ’ όλα αυτά, από το δημόσιο νοσοκομείο έλαβε εξιτήριο, και μέσα σε λίγες ώρες πέθανε στο σπίτι της.