Σεισμός 4,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/10) στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα συτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού και είχε εστιακό βάθος 17,3 χλμ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη δυτική ακτογραμμή της Ζακύνθου, περιοχή με αρκετά μεγάλα ρήγματα που μπορεί να δώσουν ισχυρούς σεισμούς.

Επίσης ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι σήμερα θα πρέπει να υπάρχει προσοχή για κατολισθήσεις στις δυτικές ακτές της Ζακύνθου. Ήδη, ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)