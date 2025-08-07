Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) στην Μεσσηνία, με το επίκεντρο να εστιάζεται κοντά στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις12:49 και είχε επίκεντρο 18.1 χμ Δ-ΒΔ της Καλαμάτας, με εστιακό βάθος 23 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη της Καλαμάτας, ευρύτερα στην Μεσσηνία και την βόρεια Λακωνία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Παπαζάχος για σεισμό: «Δεν είναι στο ρήγμα που είχε δώσει 6 Ρίχτερ το 1986»

Ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μίλησε στο ΕΡΤNews, αναφέροντας ότι είναι 10 χλμ νοτιοδυτικά από τον Μελιγαλά και σημείωσε ότι ήδη υπάρχουν μετασεισμοί των 2,5 Ρίχτερ στην περιοχή, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες.

Ο κ. Παπαζάχος διευκρίνισε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε μία περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας, καθώς δεν είναι στο ρήγμα από τον σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα.

Παράλληλα, τόνισε πως τέτοιοι σεισμοί είναι γενικά μεμονωμένοι και αρκετά συνηθισμένοι στην Ελλάδα και από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα. Τις επόμενες ώρες και μέρες θα υπάρχουν λογικά μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4 Ρίχτερ, χωρίς ωστόσο να προκαλείται ανησυχία.

Σε ερώτηση για το αν είναι ο κύριος σεισμός, ο ίδιος απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ξέρουμε, καθώς τα ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή εύκολα κάνουν σεισμούς των 6 Ρίχτερ.

Όπως εξήγησε, οι κάτοικοι στην περιοχή θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προφύλαξης που παίρνουμε όταν έχουμε μια ακολουθία σε εξέλιξη, δηλαδή σε σύγκριση με αντικείμενα τα οποία είναι ασταθή, κατοίκηση κτιρίων τα οποία έχουν προβλήματα κτλ.