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Κατά τις έρευνες σε ποιμνιοστάσιο και οικία του συλληφθέντος, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ποσότητες κάνναβης, εξοπλισμό ζύγισης και επτά δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν πλήθος αρχαίων αντικειμένων, όπως νομίσματα, αγγεία και ειδώλια, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος τον παρέπεμψε στον αρμόδιο Ανακριτή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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Συνελήφθη την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026 στις Σέρρες, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας 50χρονος άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση τηε Αστυνομίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και από την κατοχή του κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 9,8 γραμμαρίων.

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Σέρρες: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης

Σε έρευνα που έγινε σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του σε περιοχή των Σερρών, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε γλάστρες 7 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 1,30 έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης, όπως αναφέρει το lionnews.gr βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 86 γραμμαρίων, φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 1 κιλού και 690 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στον ίδιο στις Σέρρες χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· 214 χάλκινα νομίσματα,

· 42 χάλκινες αιχμές βελών,

· 28 μολύβδινοι πεσσοί σφενδόνης,

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· 21 χάλκινα βραχιόλια και τμήμα χάλκινου βραχιολιού,

· 19 λυχνάρια,

· 17 ειδώλια και τμήματα ειδωλίων,

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· 16 χάλκινα δαχτυλίδια,

· 11 χάλκινα περίαπτα,

· 10 πήλινα μυροδοχεία,

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· 8 πήλινα αγγεία (κύπελλο, σκύφοι, αμφορίσκος) και

· 26 άλλα αντικείμενα

τα οποία σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση από αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου για την προστασία περί αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 90 νομίσματα, 74 μεταλλικά αντικείμενα, 10 ασημένια νομίσματα, 8 θραύσματα σκωρίας χαλκού και 6 θραύσματα σκωρίας αργύρου, τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση.

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Σε έρευνα που έγινε σε οικία που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 489,8 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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