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Τον 2ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σερρών διέρρηξαν δράστες βάζοντας στο μάτι, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα τρόφιμα που προορίζονταν για τις ανάγκες λειτουργίας της δομής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερρών, οι άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο της κουζίνας και εισήλθαν στο εσωτερικό του παιδικού σταθμού. Από τον χώρο αφαίρεσαν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptops), tablets και ένα ηχοσύστημα. Παράλληλα, πήραν τρόφιμα που προορίζονταν για την καθημερινή λειτουργία του παιδικού σταθμού και την εξυπηρέτηση των παιδιών.

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Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν την Αστυνομία και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών.

Για το περιστατικό έχει κατατεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων. Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και αρμόδια για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σερρών, Χρυσούλα Δρίγκα, καταδίκασε το περιστατικό. «Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι ο παιδικός σταθμός που φιλοξενεί και φροντίζει καθημερινά μικρά παιδιά έγινε στόχος διάρρηξης και κλοπής. Ως Δήμος καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται εναντίον των δημοτικών δομών. Ήδη, έχει κατατεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων».