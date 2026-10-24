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Ένα κομμάτι γυαλί μέσα σε κουλούρι που αγόρασε στις Σέρρες προκάλεσε τραυματισμό στο στόμα ενός άνδρα, ο οποίος αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και απέφυγε να το καταπιεί. Έτσι, αποφεύχθηκαν οι ενδεχομένως σοβαρότερες συνέπειες για την υγεία του.

Την υπόθεση έφερε στο φως ο δικηγόρος Δημήτρης Γκολέμης, ο οποίος εκπροσωπεί τον άνδρα και γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει, ο εντολέας του προτίθεται να κινηθεί νομικά, ενώ για την υπόθεση θα γίνουν προσφυγές σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, μεταξύ των οποίων και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

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Στην ανάρτησή του, ο δικηγόρος υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια των τροφίμων είναι σοβαρότατο ζήτημα δημόσιας υγείας», δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφία του γυαλιού που, σύμφωνα με την καταγγελία, βρέθηκε μέσα στο κουλούρι.

Η ανάρτηση του δικηγόρου:

“ΘΡΑΥΣΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ 2,1 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΙ”

Δόθηκε στην εταιρία μας εντολή να διερευνηθούν και να αποδοθούν αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες προς καθε υπεύθυνο από τη διάθεση εξαιρετικά επικίνδυνου τρόφιμου. Εντός αρτοσκευάσματος στις Σέρρες εντοπίστηκε το εικονιζόμενο στη συνημμένη φωτογραφία αιχμηρό θραύσμα γυαλιού διαστάσεων περίπου 2,1 × 0,6 εκ., το οποίο προκάλεσε τραυματισμό και αιμορραγία στη στοματική κοιλότητα του εντολέα μας, ο οποίος ευτυχώς την τελευταία στιγμή απέφυγε την κατάποσή του. Η υπόθεση αφορά στην προσφυγή προς τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΕΤ. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι σοβαρότατο ζήτημα δημόσιας υγείας.

(Με πληροφορίες από thestival.gr)