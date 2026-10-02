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Μία 85χρονη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά που ξέσπασε στην μονοκατοικία όπου διέμενε στον Δήμο Σιντικής στις Σέρρες.

Η 85χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ στην επιχείρηση της πυροσβεστικής συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου.

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Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Δήμο Σιντικής Σερρών. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2026