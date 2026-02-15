Ένας 65χρονος συνελήφθη σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, καθώς φέρεται να θανάτωσε με καραμπίνα τον σκύλο της οικογένειας, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με τη σύζυγό του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026. Ο 65χρονος φέρεται να καβγάδισε με τη γυναίκα του και, στη συνέχεια, να πυροβόλησε και να σκότωσε τον σκύλο τους με καραμπίνα.

Μετά την πράξη του, ο άνδρας φέρεται να εγκατέλειψε το σπίτι κρατώντας το όπλο. Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και όπως αναφέρεται, τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα.

Πού γίνονται καταγγελίες για κακοποίηση ζώων

Σε περίπτωση που κάποιος γίνει μάρτυρας κακοποίησης ζώου, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε καταγγελία:

• τηλεφωνικά στο 10410 (Γραμμή Προστασίας Ζώων),

• στο 100 (Άμεση Δράση),

• ή μέσω email στο [email protected].