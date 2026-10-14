Γεώργιος Κορμάς, ιατρός και υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας (Help Line) του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

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Η Ελλάδα κάνει ένα βήμα που ήδη έχουν κάνει ή εξετάζουν και άλλες χώρες, με την αρχή να γίνεται στην Αυστραλία, θέτοντας κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Το νομοσχέδιο με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους» παρουσιάστηκε σε διυπουργική συνέντευξη Τύπου (12/10) και εισήχθη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Οι σχετικές διατάξεις προγραμματίζεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Είναι ένα μέτρο που έχει ευρεία κοινωνική αποδοχή, αλλά γεννά και ορισμένα ερωτήματα. Ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας (Help Line) του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, δίνει τις απαντήσεις στον Αντώνη Φουρλή:

Θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν οι πλατφόρμες ή θα βρουν οι έφηβοι τρόπους να το παρακάμψουν, για παράδειγμα με VPN;

Μπορεί η ηλικιακή επαλήθευση να γίνει με ασφάλεια και χωρίς να εκτεθούν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Και πώς θα απαντήσουμε σε όσους προειδοποιούν ότι μια γενιά που μένει εκτός social media κινδυνεύει να μείνει πίσω ψηφιακά;

Στη συνέντευξή του στη HuffPost Greece, ο Γιώργος Κορμάς απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Εξηγεί γιατί η απαγόρευση από μόνη της δεν αρκεί, και ότι η εμπειρία της Αυστραλίας δείχνει πόσο εύκολα χάνεται το momentum όταν οι εταιρείες καθυστερούν να συμμορφωθούν.

Μιλά για τον ρόλο της ευρωπαϊκής εφαρμογής ηλικιακής επαλήθευσης και για τα πρόστιμα που προβλέπει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Θέτει επίσης ένα πιο βασικό ζήτημα: αν οι ενήλικες δεν έχουν μάθει ακόμη να ελέγχουν την πληροφορία που διαβάζουν στα social media, πώς θα το καταφέρουν τα παιδιά;