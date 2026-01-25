Σοκ προκαλεί το έγκλημα που αποκαλύφτηκε το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα, όπου ένας 46χρονος φέρεται να σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του και να έκρυψε τη σορό του στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος άνδρας είχε δολοφονήσει τη μητέρα του το 2014 και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου περίπου στις 8 το πρωί. Όταν έφτασαν εκεί βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Οπως προέκυψε, μαχαίρωσε θανάσιμα τον 80χρονο.

Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες είπε: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί το 2018 ελεύθερος καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 2014 -πάλι μέσα στο σπίτι της οικογένειας -είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη μητέρα του.