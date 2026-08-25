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Ο δράστης αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο του θύματος και τράπηκε σε φυγή, ενώ η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

Το θύμα κατήγγειλε ότι ο νεαρός παρουσίαζε παθολογική ζήλια και την είχε απειλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν για τη συμπεριφορά του.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη στην Καλλιθέα, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.

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Ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Καλλιθέα, όπου 18χρονος επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο στη σύντροφό του και την τραυμάτισε στο πόδι.

18χρονος μαχαίρωσε την 19χρονη πρώην σύντροφό του

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής κοπέλας, οι δυο τους είχαν κανονίσει να συναντηθούν στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου ο 18χρονος της επιτέθηκε.

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Η 19χρονη, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της τη ζήλευε παθολογικά και πως της είχε επιτεθεί ξανά στο παρελθόν. Μάλιστα, ο 18χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, την απείλησε πως αν είχε μαζί του όπλο θα πατούσε την σκανδάλη.

«Του είχα ξανακάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά, του είχα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, μετά από πάρα πολύ καιρό ξαναέγινε το ίδιο. Μιλούσαμε και είχαμε κλείσει να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Ζήλευε πολύ, έχει εμμονή μαζί μου. Και ψάχνει τα πάντα», είπε

«Άμα είχε όπλο θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Όσο αυτός κυκλοφορούσε έξω φοβόμουν», πρόσθεσε το 19χρονο κορίτσι.

Ο δράστης άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το έβαλε στα πόδια. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που περαστικός ειδοποιεί περιπολικό για να σώσει την κοπέλα.

Ευτυχώς, περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο σταμάτησε και οι αστυνομικοί μετέφεραν την 19χρονη στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Με πήρε από ένα άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο και μου είπε ότι ο Χ την χτύπησε με μαχαίρι. Μου είπε ότι είχαν χωρίσει και εκείνος της έστελνε για διάφορους λόγους. Την είχε χτυπήσει ξανά και εκείνη δεν τον ήθελε αλλά την ενοχλούσε με τηλέφωνο. Χθες δεν είδα ότι έφυγε από το σπίτι. Την μεγαλώνω μόνη μου και την προσέχω, την ρωτάω συχνά αν την ενοχλεί», είπε η γιαγιά της κοπέλας μιλώντας στο MEGA.

Από αναζητήσεις των αστυνομικών ο 18χρονος δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή της Καλλιθέας και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή. Πλέον είναι αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.