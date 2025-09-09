Θλίψη προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου της Λήμνου, όπου δύο άγνωστοι πετούν σκυλιά – σαν σκουπίδια – στο προαύλιο του χώρου φύλαξης των ζώων.

Το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές» δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένα αγροτικό να φτάνει έξω από την είσοδο του χώρου του Δήμου. Εν συνεχεία, ένας άντρας παίρνει από την καρότσα του οχήματος τους σκύλους και τους πετάει «σαν τσουβάλια» μέσα από την περίφραξη.

Οι δράστες έχουν καταγραφεί στο υλικό της κάμερας ασφαλείας και – όπως δήλωσε η πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου, Άννα Τοσούνογλου – έχουν ήδη ξεκινήσει οι νομικές διαδικασίες από τις Αρχές. Εις βάρος των ατόμων αυτών έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, για την εγκατάλειψη 3 σκύλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας για την υπόθεση αυτή, πρωινές ώρες της 05-09-2025, ο προαναφερόμενος ημεδαπός εγκατέλειψε -3- σκύλους σε αύλειο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου στη Λήμνο.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου».