Έντονες χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από τις βραδινές ώρες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς του 2026.

Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων βρέθηκε η Λήμνος, όπου ο συνδυασμός των ισχυρών χιονοπτώσεων με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες είχε ως αποτέλεσμα τη 100% χιονοκάλυψη ολόκληρου του νησιού, σύμφωνα με το meteo.

Την εντυπωσιακή αυτή εικόνα αποτυπώνει δορυφορικό στιγμιότυπο που ελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, παρουσιάζοντας τη Λήμνο σκεπασμένη εξ ολοκλήρου στα λευκά και θυμίζοντας τοπία του Αρκτικού Κύκλου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μια εξίσου μαγευτική εικόνα προήλθε από τη χιονισμένη Μύρινα, η οποία καταγράφηκε από live κάμερα την ώρα της δύσης του ηλίου. Καθώς η πόλη άρχισε να φωτίζεται, το χιόνι κάλυπτε λόφους, στέγες και δρόμους, συνθέτοντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό χειμερινό σκηνικό για την περιοχή.