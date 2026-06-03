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Με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς και πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά κυλά η Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026. Το ενδιαφέρον, όμως, μεταφέρεται στην Πέμπτη, όταν η αστάθεια φαίνεται να οργανώνεται περισσότερο, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, πριν ο καιρός βελτιωθεί σταδιακά προς το Σαββατοκύριακο.

Η Τετάρτη μπαίνει με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά και τους 32 με 33 στη Θεσσαλία, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη θα κινηθεί έως τους 27 με 29 βαθμούς. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, έως 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5.

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Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία από 17 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι γενικά νότιοι-νοτιοδυτικοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα στραφούν πρόσκαιρα σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία από 18 έως 28 με 29 βαθμούς.

Η ΕΜΥ, στην πρόγνωσή της που εκδόθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, δίνει επίσης γενικά αίθριο καιρό για σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ για τις επόμενες ημέρες δείχνει σταδιακή μεταβολή από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εστιάζει κυρίως στην Πέμπτη, κάνοντας λόγο για πιο οργανωμένη διαταραχή στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία θα ενισχύσει την αστάθεια και θα δώσει περισσότερες και ισχυρότερες καταιγίδες σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς όμως να εξαλειφθούν πλήρως.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας βλέπει θερμοκρασίες περίπου 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Για την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη σημειώνει ότι οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σταδιακά έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή προβλέπει μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, από την πλευρά του, έχει δώσει και μια πιο «καλοκαιρινή» διάσταση στην εικόνα των ημερών, αναφερόμενος στη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, έως το διάστημα 3-6 Ιουνίου αρκετές θαλάσσιες περιοχές της χώρας κινούνται στους 22 με 24 βαθμούς, με πιο ευχάριστες συνθήκες για μπάνιο σε Ιόνιο, νότια Πελοπόννησο, νότια Κρήτη, Δωδεκάνησα και νότιο/ανατολικό Αιγαίο.

Η εξέλιξη μέχρι το Σαββατοκύριακο

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Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, ο καιρός γίνεται πιο άστατος. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά ισχυρότεροι, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί λίγο στα βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα βόρεια.

Το Σάββατο, 6 Ιουνίου, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, χωρίς πάντως να αλλάζει ουσιαστικά η καλοκαιρινή αίσθηση.

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Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, η εικόνα παραμένει γενικά καλή. Ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές αίθριος, με την πιθανότητα τοπικής αστάθειας να περιορίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Συνολικά, το σκηνικό των επόμενων ημερών μοιάζει περισσότερο με «πρώιμο καλοκαίρι με απογευματινές παραφωνίες»: αρκετή ζέστη, 30άρια σε πολλές περιοχές, αλλά και μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, με την Πέμπτη να εμφανίζεται ως η πιο άστατη ημέρα της περιόδου.

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