Με ήλιο, άνοδο της θερμοκρασίας και εικόνα που θυμίζει πια καλοκαίρι κυλά η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Το τριήμερο ολοκληρώνεται με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θερμοκρασίες που τοπικά φτάνουν τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και μόνο λίγες, γνώριμες για την εποχή, αστάθειες στα ηπειρωτικά.

Η πρώτη ημέρα του Ιουνίου βρίσκει τη χώρα σε καθαρά καλοκαιρινό ρυθμό. Μετά τις μπόρες των προηγούμενων ημερών, ο καιρός σταθεροποιείται στις περισσότερες περιοχές, η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι συνθήκες ευνοούν εκδρομές, θάλασσα και τις πρώτες πιο οργανωμένες εξορμήσεις του καλοκαιριού.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που φέτος τιμάται την 1η Ιουνίου 2026, έχει στην Κύπρο και μια δεύτερη, βαθιά ριζωμένη ονομασία: «του Κατακλυσμού». Μια γιορτή ταυτισμένη με το νερό, τη θάλασσα, τις παραθαλάσσιες εκδηλώσεις και τη λαϊκή παράδοση, η οποία συμπίπτει φέτος με καιρό που περισσότερο θυμίζει αρχή διακοπών παρά μεταβατική περίοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, στα ηπειρωτικά αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να εμφανιστούν και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος φτάνει τους 29 με 31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά αγγίζει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην τελευταία του ενημέρωση, μιλά για ευνοϊκές συνθήκες στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τόσο για δραστηριότητες στη στεριά όσο και στη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι το κύμα ζέστης που επηρεάζει τη βορειοδυτική Ευρώπη δεν φαίνεται να «αγγίζει» τη χώρα μας. Παράλληλα, σημειώνει ότι διατηρείται η αστάθεια, με τοπικές μπόρες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για τριήμερο χωρίς αξιόλογα καιρικά προβλήματα, ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφει τις όποιες αστάθειες ως «μικρές παραφωνίες» μέσα σε ένα κατά βάση πολύ καλό καιρικά σκηνικό.

Για την Τρίτη, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη το σκηνικό παραμένει ήπιο και καλοκαιρινό, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Την Πέμπτη, η προσοχή στρέφεται κυρίως στη βόρεια και βορειοδυτική χώρα. Εκεί, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, από το μεσημέρι αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα φτάνουν στα πελάγη πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Συνολικά, η εβδομάδα ξεκινά με καλοκαιρινό πρόσημο: ζέστη χωρίς ακραίες τιμές, αρκετή ηλιοφάνεια, κατάλληλες συνθήκες για θάλασσα, αλλά και την κλασική απογευματινή αστάθεια του Ιουνίου στα ηπειρωτικά. Με άλλα λόγια, ο καιρός κάνει ποδαρικό στο καλοκαίρι χωρίς εκπλήξεις μεγάλης κλίμακας, αλλά με τις γνωστές προειδοποιήσεις για όσους θα βρεθούν σε ορεινές ή ηπειρωτικές περιοχές τις θερμές ώρες της ημέρας.

