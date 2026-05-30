Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μπαίνει με καλοκαιρινές διαθέσεις, δίνοντας τον τόνο για τις πρώτες μαζικές εξορμήσεις σε παραλίες και νησιά. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, του meteo.gr και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά, Κλέαρχου Μαρουσάκη και Γιώργου Τσατραφύλλια, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα είναι καλός, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα, πάντως, δεν θα είναι εντελώς ανέφελη για όλη τη χώρα. Η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η ΕΜΥ δίνει για το Σάββατο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, με τιμές πάνω από τους 30 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς, στα 2 με 3 μποφόρ, τοπικά έως 4, ενώ από την Κυριακή θα στραφούν σε νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.

Στην Αττική, το σκηνικό θα είναι κατά βάση καλοκαιρινό. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 29 βαθμούς το Σάββατο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα η άνοδος θα γίνει πιο αισθητή. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει ένα σχετικά καλό τριήμερο, παρά την απογευματινή αστάθεια που θα επιμείνει σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, της Θράκης και κατά μήκος της Πίνδου. Όπως έχει επισημάνει, η Ελλάδα μένει εκτός του πιο θερμού πυρήνα που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ωστόσο ο υδράργυρος ανεβαίνει και μπορεί να αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην ίδια γραμμή κινείται και η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος περιγράφει ένα ήπιο σκηνικό με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και τοπικές αστάθειες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Για τις θάλασσες, οι συνθήκες δείχνουν να βελτιώνονται σταδιακά, ιδίως στα δυτικά και νότια, με το Ιόνιο να εμφανίζεται πιο «ζεστό» για το πρώτο μπάνιο και το Βόρειο Αιγαίο να παραμένει πιο δροσερό.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει επίσης θετικό σήμα για τους εκδρομείς, με τον καιρό να εμφανίζεται σύμμαχος τόσο για μετακινήσεις όσο και για παραλίες. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ πριν από το τριήμερο δεν αποκλείονται απογευματινές μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η θερμοκρασία της θάλασσας, καθώς πολλοί θα επιχειρήσουν το πρώτο μπάνιο της σεζόν. Το meteo.gr εκτιμά ότι στο Αιγαίο θα κυμανθεί στους 20 με 21 βαθμούς, ενώ στο Ιόνιο στους 21 με 22 βαθμούς. Οι τιμές αυτές είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ή λίγο υψηλότερες, με εξαίρεση τον Νότιο Ευβοϊκό και την περιοχή από τον Σαρωνικό έως τις Βόρειες Κυκλάδες, όπου το νερό παραμένει ελαφρώς πιο δροσερό.

Για την επόμενη εβδομάδα, η τάση δείχνει συνέχιση του πιο θερμού μοτίβου, με θερμοκρασίες που θα κινούνται πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα όσο πλησιάζουμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Ο Θοδωρής Κολυδάς, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου «θόλου θερμότητας» όπως στη βορειοδυτική Ευρώπη, αλλά περισσότερο μια αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Με λίγα λόγια, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχει περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη: ήλιο, 30άρια, καλές θάλασσες και γενικά ήπιους ανέμους. Η μόνη υποσημείωση αφορά τα ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η ομπρέλα ίσως αποδειχθεί χρήσιμη, όχι για την παραλία, αλλά για τις σύντομες μπόρες που επιμένουν να θυμίζουν πως ο Ιούνιος μόλις ξεκινά.