Την χειρότερη κατάληψη είχε η πτώση μηχανής από γκρεμό στη Λήμνο, καθώς ο 20χρονος οδηγός της έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το limnoslive, ο νεαρός είχε μεταβεί στο Πλατύ, μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Πλαγισίου Μώλου, για βόλτα με τη μοτοσικλέτα, μαζί με φίλο του, χωρίς να γνωρίζει ότι στο σημείο που οδηγούσε ο δρόμος δεν είχε συνέχεια.

Advertisement

Advertisement

Έτσι, η μηχανή του έπεσε στον γκρεμό, από ύψος τουλάχιστον 200 μέτρων, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για την ανάσυρσή του, με προσέγγιση του σημείου τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έτερος νεαρός ήταν σοκαρισμένος και έντρομος ειδοποίησε άμεσα συγγενικό του πρόσωπο, με τις Αρχές να κινητοποιούνται χωρίς καμία καθυστέρηση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το Λιμενικό Σώμα, καθώς η περιοχή ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί από στεριά. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.

Δυστυχώς, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Μύρινας, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



