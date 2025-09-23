Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι σημειώθηκε πριν από μισή ώρα περίπου (10.55) στην περιοχή του Σουφλίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του φορτηγού προσπάθησε να διασχίσει την σιδηροδρομική γραμμή από αφύλακτη διάβαση στην βόρεια είσοδο της πόλης, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενη αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα -Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του φορτηγού είναι ελαφρά τραυματισμένος με εκδορές και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή. Ο οδηγός του οχήματος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου όπως φέρεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιατρών από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, η κλινική εικόνα του κρίνεται πολύ καλή.

Λόγω του συμβάντος το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας ο 35χρονος μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Σουφλίου.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

