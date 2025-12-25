Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα απομακρύνθηκε από το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, χωρίς ο οδηγός του να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στον τραυματία.

Όπως περιγράφει ο αδερφός του 22χρονου, η μοτοσικλέτα παρασύρθηκε από όχημα που κινούνταν πίσω της. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η μηχανή προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο νεαρός οδηγός σύρθηκε για αρκετά μέτρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον τραυματία αβοήθητο.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του υπαίτιου οδηγού.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να συλλεχθούν κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του οχήματος και του οδηγού.

Παράλληλα, συγγενείς του τραυματία βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίου, αναζητώντας μαρτυρίες ή οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για την έρευνα. Η οικογένεια απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον οδηγό να παρουσιαστεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής.