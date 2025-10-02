Εκμεταλλευόμενα υλικό από κάμερες ασφαλείας κατάφεραν τα στελέχη της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής να ταυτοποιήσουν τα μέλη της σπείρας, τα οποία εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής και τους άρπαζαν χρήματα με κοσμήματα.

Ήδη έχουν εξιχνιάσει 42 κλοπές και μία ληστεία με τη λεία των κακοποιών να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει τηλεφωνικά κέντρα σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια. Καλούσαν στο τηλέφωνο τυχαία τα θύματά τους και παρουσιάζονταν είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές. Στην πρώτη περίπτωση έκαναν λόγο για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και στη δεύτερη για δήθεν επιβολή προστίμου από την εφορία.



Οι δράστες ζητούσαν από τους “στόχους” τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα σε λεκάνη ή αλουμινόχαρτο και τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας έσπευδαν στο σημείο και άρπαζαν ό,τι πολύτιμο.

Οι αστυνομικοί με μία επιχείρηση σε Μενίδι, Άνω Λιόσια και Ζεφύρι κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε τρεις εμπλεκόμενους.