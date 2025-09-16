Έναν από τους πλέον καταζητούμενους του Κουβέιτ εντόπισαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, λίγο πριν αναχωρήσει για το Μάντσεστερ της Βρετανίας. Οι ένστολοι πληκτρολόγησαν τα στοιχεία του και διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ για Υπεξαίρεση Εθνικών Κεφαλαίων και Απάτη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80χρονος όταν ήταν κάτοικος Λονδίνου, ήταν γενικός διευθυντής του Γραφείου Επενδύσεων του Κουβέιτ (KIO) στο Λονδίνο, το οποίο ανήκε εξ ολοκλήρου στο κράτος του Κουβέιτ. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Grupo Torras», στην οποία η Αρχή Επενδύσεων του Κουβέιτ (KIA) κατέχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που ανήκει στην «Grupo Torras». Από κοινού με έτερο άτομο, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να παραπλανήσει και να βοηθήσει άλλα άτομα να καταχραστούν χρηματικά ποσά που ανήκουν στο κράτος του Κουβέιτ, τα οποία εκτιμώνται σε 400.000.000 δολάρια ΗΠΑ.

Ο 80χρονος φέρεται ότι έδωσε επίσης εντολή στην «Grupo Torras» να πωλήσει τις μετοχές της σε εταιρεία σε πολύ χαμηλή τιμή (19.000.000 δολάρια ΗΠΑ) σε άλλη εταιρεία που τις πώλησε 30 ημέρες αργότερα έναντι 70.000.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ο συλληφθείς και οι συνεργοί του κατηγορούνται ότι έλαβαν τη διαφορά της τιμής. Επιπλέον, φέρεται να καταχράστηκε άλλα χρηματικά ποσά (εκτιμώμενα σε 75.000.000 δολάρια ΗΠΑ) μαζί με τους έτερους κατηγορούμενους. Βοήθησε -όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα- και άλλα άτομα να καταχραστούν 164.000.000 δολάρια. Στις 26 Δεκεμβρίου 2004, το Πρωτοδικείο του Κουβέιτ τον καταδίκασε σε 15 χρόνια φυλάκιση και από τότε καταζητείτο.