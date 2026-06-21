Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε για το διαζύγιό του, εξηγώντας ότι ποτέ δεν το αντιμετώπισε ως προσωπική αποτυχία. Όπως ανέφερε, θεωρεί πως όταν μια σχέση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και δεν λειτουργεί πλέον, ο χωρισμός είναι μια φυσική εξέλιξη. Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε πολλές περιπτώσεις το να χωρίσει ένα ζευγάρι είναι ίσως πιο αναμενόμενο από το να αποφασίσει να παντρευτεί.



Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 20 Ιουνίου,: «Δεν πρέπει να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία. Εγώ ποτέ δεν το εξέλαβα έτσι. Όχι, καθόλου. Προσωπική αποτυχία θεωρώ ότι είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι, που είναι 40 – 50 χρόνια μαζί, να είναι 80 χρονών άνθρωποι και να τσακώνονται ακόμα. Η δική μου γνώμη είναι πως όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς τόσο φυσικό είναι να χωρίζει, μάλλον και λίγο πιο φυσικό».

Σχετικά με το πέρασμα του χρόνου, ο ηθοποιός δε θεωρεί εμπόδιο την ηλικία. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Κρίση ηλικίας δεν πέρασα ποτέ, δεν θα περάσω κιόλας. Γιατί κάπου έχω σταματήσει στα 10 – 12 χρόνια, είμαι χαζό παιδί. Είναι ώρες ώρες που με απασχολεί ο χρόνος, ναι, αλλά είναι δυο πραγματικότητες. Η μία είναι η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών, που άμα τα βάλεις κάτω λες… δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα δύναμης, διαφορετικά παίρνω τη μηχανή μου και εξαφανίζομαι και μπορεί να ξυπνήσω στην Ισπανία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα».

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, ο Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον πείραξαν ποτέ οι ταμπλέλες: «Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ αν πήγαν να μου βάλουν κάποια στιγμή ταμπέλα, τι λένε και τι δεν λένε. Δηλαδή εννοώ πως από ένα σημείο και μετά μπορούσα να κάνω πράγματα που ήθελα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πως έχω μια μεγαλύτερη ευκολία στην κωμωδία, νιώθω και ότι ο κόσμος αυτό θέλει πιο πολύ και το έχει ανάγκη», εξήγησε.