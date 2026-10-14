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Ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε στα social media ένα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να χρησιμοποιεί προσθετικό πόδι, καταγράφοντας την πορεία της αποκατάστασής του.

Περίπου πέντε μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor, ο παίκτης του ριάλιτι ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο στέκεται όρθιος με τις πατερίτσες και παίζει μπάλα.

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Μέσα από την ανάρτησή του έδειξε την πρόοδο που έχει σημειώσει, ενώ παράλληλα μίλησε για τις ψυχολογικές δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Όπως ανέφερε, αυτό που του λείπει περισσότερο είναι η δυνατότητα να απολαμβάνει απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ποδόσφαιρο με τους φίλους του.

Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα στην ζωή όπως το να παίξω ποδόσφαιρο και είναι περίεργο. Μπορεί να έχεις χίλια προβλήματα στην ζωή σου μέχρι να έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Τότε έχεις μονάχα ένα πρόβλημα. Κάποιος είχε πει η υγεία είναι σαν ένα στέμμα που φοράνε οι υγιείς αλλά μόνο οι άρρωστοι μπορούν να δούνε. Να είστε πάντα ευγνώμονες για τα απλά πράγματα στην ζωή».