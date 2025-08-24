Ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο 40χρονος που συνελήφθη για τη γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, περίπου 300 μέτρα από το σπίτι όπου έλαβε χώρα το έγκλημα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο επί της οδό Ευρυπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμάτων. Τελικά, ένας κάτοικος τον βρήκε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε στις Αρχές.

Τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους. Ανέφεραν πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον της επιτέθηκε. Ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Επίσης, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.