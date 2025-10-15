Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε την περασμένη νύχτα (14/10) στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η Πάμελα Τζενίνι, 29 ετών, πρώην μοντέλο και νεαρή επιχειρηματίας, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο Τζανλούκα Σοντσίν.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να είναι ξανά μαζί. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

A Milano,una 29enne,Pamela Genini,ex modella,è stata uccisa a coltellate,nella sua abitazione dall’ex compagno 52enne,Gianluca Soncin,ora ricoverato in gravi condizioni e piantonato,all'ospedale Niguarda dopo aver tentato il suicidio. pic.twitter.com/yz1xddBJB5 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) October 15, 2025

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει ότι ήταν κάποιος διανομέας για να κερδίσει χρόνο. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού. Ο δράστης την έσυρε στο μπαλκόνι όπου τη δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές, ενώ η Παμέλα φώναζε και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια.

Οι γείτονες έγιναν μάρτυρες της δολοφονίας, φωνάζοντας έντρομοι από τα παράθυρά τους.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα, ο δράστης συνέχιζε να την μαχαιρώνει ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή καθώς τα χτυπήματα ήταν θανάσιμα.

Modella, imprenditrice, una linea di costumi. Pamela Genini è stata uccisa a coltellate: "Urla strazianti, chiedeva aiuto" https://t.co/mE6ka0QHTb — L'HuffPost (@HuffPostItalia) October 15, 2025

Ο δράστης έφερε τραύματα στον λαιμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας.

Ο φίλος της νεαρής κοπέλας που κάλεσε τις Αρχές δήλωσε αργότερα στην αστυνομία ότι ήξερε ότι η κοπέλα ήθελε να χωρίσει με τον δράστη γιατι ήταν βίαιος.

Την είχε απειλήσει ξανά

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα, μια γειτόνισσα ανέφερε ότι «η αστυνομία είχε ήδη παρέμβει πριν από μερικούς μήνες».

«Είχε χτυπήσει το θυροτηλέφωνό μου για να ανοίξω την πόρτα, αλλά όταν ο άνδρας ανέβηκε στον τρίτο όροφο, εκείνη δεν απάντησε και κάλεσε την αστυνομία. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ωστόσο, τους βλέπαμε συχνά ξανά μαζί», πρόσθεσε η ίδια.

Il femminicidio di Milano. Il biellese Gianluca Soncin accoltella a morte Pamela Genini, nel 2010 era stato arrestato per associazione a delinquere https://t.co/QEEzS1ngJc — Corriere Torino (@CorriereTorino) October 15, 2025

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων διακοπών, η Πάμελα φέρεται να αποφάσισε να φύγει και να επιστρέψει σπίτι μόνη της, και αυτός φέρεται να αντέδρασε θυμωμένα, απειλώντας να σκοτώσει τον σκύλο του θύματος.

Από τις αρχές του 2025 έως και τις 8 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το παρατηρητήριο Non Una di Meno, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 70 γυναικοκτονίες στην Ιταλία.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, MilanoToday, RaiNews, SkyTG24)

